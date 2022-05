SUISSe : Le conflit entre les générations s’aggrave

Les jeunes pensent qu’ils doivent faire trop de sacrifices pour leurs aînés et ceux-ci en pensent tout autant à leur égard, selon une étude en vue du Symposium de St. Gall. Une initiative sera lancée.

«Que nous soyons jeunes ou vieux, nous constatons tous que nous nous éloignons les uns des autres dans certains domaines». C’est le constat de Felix Rüdiger, chercheur et responsable du contenu et de la recherche au Symposium de St-Gall, dont la 51e édition se tiendra les 5 et 6 mai. L’homme et son équipe ont mené une étude sur 683 cadres de demain et 300 décideurs actuels de l’économie, avec la collaboration de l’Institut de Nuremberg pour les décisions de marché.