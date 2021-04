Deux mois de démarches devant la Chambre des relations collectives du travail n’ont pas abouti à grand-chose dans le conflit à l’aéroport qui oppose Swissport à son personnel, a déploré ce mardi le Syndicat des services publics (SSP). Menées à la demande du Conseil d’État, ces négociations ont permis de «maigres ajustements» et quelques avancées favorables pour les collaborateurs auxiliaires, mais pas pour les effectifs fixes, a relevé Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical. «C’est décevant, d’autant plus que Swissport a parallèlement demandé encore plus de disponibilité à son personnel.»