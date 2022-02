Guerre en Ukraine : Le conflit va faire passer le litre d’essence à plus de 2 francs

Ébranlées par l’invasion russe, les Bourses ont chuté jeudi et les matières premières flambent. La sans-plomb 95 devrait dépasser durablement les 2 francs le litre.

Les places boursières européennes ont connu l’une des plus mauvaises séances depuis mars 2020 et la mise en place des confinements, perdant jusqu’à 5% au pire de la journée. Ceci en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les Bourses ont chuté et les matières premières flambent. L’aluminium et le blé ont ainsi battu des records. Le prix du baril de pétrole a lui dépassé au cours de la journée les 100 dollars, autant pour le baril américain que celui de la mer du Nord, une première depuis 2014.