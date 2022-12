Assurances sociales: Le congé d’adoption entre en vigueur dès le 1er janvier

Les parents qui travaillent et qui adoptent un enfant de moins de 4 ans auront droit à deux semaines de congé supplémentaires à se répartir entre eux.

Comme chaque année, les lois sont modifiées et se modernisent. Le domaine des assurances sociales ne fait pas exception. En 2023, plusieurs nouveautés entreront en vigueur, selon l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). On fait le point.

1. Le congé d’adoption entre en vigueur

Concrètement, seuls les parents qui travaillent pourront bénéficier de ce congé d’adoption . Ils devront avoir été assurés à l’AVS durant les 9 mois qui précèdent l’accueil de l’enfant, avoir exercé une activité lucrative durant au moins 5 mois pendant cette période et être actifs à la date de l’adoption. Si seul l’un des deux parents remplit ces conditions, lui seul a droit au congé. Si les deux parents y ont droit, ils sont libres de choisir lequel des deux aura droit au congé. Ils pourront aussi choisir de se répartir celui-ci. À noter qu’aucun congé indemnisé n’est prévu pour les parents qui adoptent l’enfant de leur conjoint.

2. Davantage de déductions fiscales pour frais de garde

Bonne nouvelle pour les parents: ils pourront déduire un montant plus important de l’impôt fédéral direct pour les frais de garde de leurs enfants en 2023. Actuellement, les parents peuvent déduire 10’100 francs de leur revenu pour chaque enfant gardé à l’extérieur. Dès le 1er janvier, ce plafond sera augmenté à 25’000 francs. Cette hausse avait été acceptée par le Parlement à l’automne 2021.

3. Fin de la contribution de solidarité dans l’assurance chômage

Bonne nouvelle pour les hauts salaires aussi. Ils n’auront plus besoin de verser le pourcent dit de solidarité dans l’assurance chômage (AC), un pourcent prélevé sur la part de leur salaire supérieure à 148’200 francs. Ce coup de pouce, mis en place en 2011, visait à désendetter l’AC. Il a permis d’engranger 400 millions de francs de cotisations supplémentaires par année. La situation financière de l’assurance chômage s’est suffisamment rétablie pour que ce pourcent soit supprimé.

4. Rentes AVS et AI en hausse

Bonne nouvelle enfin pour les retraités et les bénéficiaires de rentes AI. Ils vont toucher entre 30 et 60 francs de plus par mois en 2023. Face à l’augmentation des salaires, Berne avait décidé de relever les rentes dans le 1er pilier de 2,5%. La rente minimale complète passe ainsi à 1225 francs par mois; la rente maximale à 2450 francs. Le plafond pour la rente des couples mariés passe, elle, de 3585 à 3675 francs.