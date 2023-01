Genève : Le congé parental passe la rampe au Grand Conseil

Le peuple votera sur l’initiative des Vert’libéraux. Le texte demande seize semaines de congé pour les mères et huit pour l’autre parent.

Le peuple genevois votera sur le congé parental. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», une majorité du Grand Conseil (MCG, PLR, Centre, UDC) a approuvé l’initiative des Vert’libéraux. Le projet propose que soit crée une assurance financée à parts égales par les employeurs et les employés. Seize semaines au moins seraient accordées en cas de maternité, et huit semaines au moins pour l’autre parent. En cas de demande conjointe, deux semaines pourraient être transférées de l’un à l’autre. Le Conseil d’Etat s’est lui aussi déclaré en faveur de ce texte, que combattait la gauche: elle y voit un affaiblissement du congé maternité dont bénéficient actuellement les femmes, puisque la possibilité existe qu’elles transfèrent deux semaines à leur conjoint, et donc y perdent. Le magistrat Thierry Apothéloz, lui, a assuré que jamais le gouvernement ne péjorerait le congé maternité. Si ce projet constitutionnel séduisait le peuple, une loi d’application serait édictée pour en régler les détails.