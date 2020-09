Pour le comité opposé au projet, cette saignée est intolérable et les jeunes pères en prennent pour leur grade dans l’argumentaire imprimé dans le feuillet explicatif qui accompagne les enveloppes de vote des électeurs. «Tout le monde subira une baisse de salaire à cause d’une hausse des cotisations dont le seul effet sera de payer des vacances supplémentaires à quelques personnes». Les opposants n’y vont pas par quatre chemin: ces jeunes papas avides qui voudraient un congé après la naissance de leur descendance réclameraient une «prestation de luxe».

Issus d’une partie de l’UDC et du PLR, ils craignent surtout les conséquences pour les entreprises, au moment où guette la crise économique consécutive à la pandémie de coronavirus. L’Union suisse des arts et métiers a fait ses calculs et conclut à un coût pour les entreprises d’environ 1 milliard de francs par an.