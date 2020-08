StefR 17.08.2020 à 23:10

Pour être aussi un papa je vais être honnête. 2 semaines de congé c'est pas utile et c'est simplement un congé qui fera que papa traine à la maison. On est pas utile ou si on l'est il n'y pas besoin d'être en congé. Les 2 semaines après l'accouchement, il n'y a quasiment rien à faire sauf des courses utiles pour le nouveau ménage qui accueil un nouveau né. On ne peut pas allaiter et si c'est pour simplement donner le biberon alors pas besoin de vacances. Les mamans ont toujours su faire sans nous et si le papa donne un coup de main ça fonctionne. Pas besoin que tout le monde passe à la caisse pour les parents. Avoir un enfant c'est un choix et ce n'est pas à toute la population de payer pour cette envie.