Armes à feu : Le Congrès américain a voté pour interdire les fusils d’assaut

Pourtant, en 1994, le Congrès avait réussi à adopter une loi bannissant pour dix ans les fusils d’assaut et certains chargeurs à grande capacité. Elle a expiré en 2004 et depuis les ventes de ces armes, promues par les fabricants comme des «fusils sportifs», se sont envolées. Au cours des dix dernières années, elles ont rapporté plus d’un milliard de dollars, selon un rapport parlementaire. Des massacres commis avec des fusils de type AR-15 dans une école du Texas (21 morts), un supermarché fréquenté par des Afro-Américains (10 morts) et un défilé de la fête nationale (7 morts) ont relancé récemment les appels à les interdire.