États-Unis : Le Congrès américain évite une grève majeure du fret ferroviaire

Getty Images via AFP

Paralysie du rail

La perspective d’une paralysie du rail américain présentait un risque politique majeur pour le président, alors que l’inflation demeure élevée et que l’économie américaine montre déjà des signes de ralentissement. Mais en forçant l’adoption de la convention collective et en passant outre le dialogue social, le chef de l’État s’est exposé à des critiques de syndicats et de l’aile gauche de sa majorité.