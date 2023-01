Etats-Unis: Le Congrès plus très loin de choisir son «speaker»

États-Unis : Le Congrès plus très loin de choisir son «speaker»

Le noyau dur d’élus très conservateurs a profité de la très fine majorité républicaine décrochée aux élections de mi-mandat de novembre pour jouer les trouble-fêtes. Et a campé sur ses positions durant quatre jours, un scénario pas vu depuis plus de 160 ans.

Paralysie

Cette paralysie du Congrès américain a eu des répercussions très concrètes: sans «speaker», troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président, les élus ne peuvent pas prêter serment ni donc voter de projet de loi. Impossible aussi de participer à des commissions parlementaires ou de recevoir des informations classées secret-défense. Membre de l’état-major républicain depuis une dizaine d’années, Kevin McCarthy n’a toutefois pas eu de concurrent crédible. Seul le nom du chef de groupe Steve Scalise a circulé comme possible alternative, sans que ses chances ne semblent sérieuses.

«Chaos»

Et pour cause, les 434 représentants de la Chambre n’avaient d’autre choix que de continuer à voter jusqu’à ce qu’un «speaker» soit élu à la majorité simple. Les caméras de la chaîne parlementaire américaine, d’ordinaire soumises à des règles très strictes quant aux prises de vues autorisées, ont capté de nombreux moments de vie de cette procédure atypique, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et des réseaux sociaux.