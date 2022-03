Guerre en Ukraine : Le Congrès prêt à révoquer le statut commercial de la Russie

Jeudi, la majorité des élus de la Chambre américaine des représentants ont donné leur feu vert pour de nouvelles sanctions envers la Russie, qui a déclaré la guerre à l’Ukraine.

La Chambre américaine des représentants a voté jeudi pour révoquer le statut commercial de la Russie et de la Biélorussie en réponse à l’ invasion de l’Ukraine , ouvrant la voie à des tarifs douaniers punitifs. En coordination avec ses alliés européens, le président américain Joe Biden avait annoncé cette mesure vendredi dernier, afin «d’isoler davantage la Russie sur la scène mondiale», mais cette nouvelle sanction devait être validée au Congrès.

La Chambre a fait un premier pas en ce sens avec un vote jeudi après-midi, validé par l’immense majorité des élus. Il est désormais du ressort du Sénat d’acter l’arrêt des relations commerciales normales avec la Russie et la Biélorussie. Ce devrait être une formalité: Démocrates et Républicains dans cette Chambre ont d’ores et déjà signalé leur soutien à cette mesure.