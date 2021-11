Etats-Unis – Le Congrès repousse encore le vote sur le plan social de Joe Biden

États-Unis : Le Congrès repousse encore le vote sur le plan social de Joe Biden

Les démocrates espèrent toutefois sauver les meubles en arrachant un vote dans la soirée sur un grand projet d’investissements dans les infrastructures.

Getty Images via AFP

Nancy Pelosi a tenté toute la journée de mettre ses troupes en ordre de marche, et de susciter de l’enthousiasme pour les projets du président.

Malgré des semaines de négociations, le Congrès américain a refusé vendredi de se prononcer sur le gigantesque plan social et climatique de Joe Biden, quitte à priver le président d’une victoire dont il a désespérément besoin.

Dont un très volumineux volet social, prévoyant notamment l’école maternelle pour tous, une profonde amélioration de la couverture maladie et des investissements significatifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre -- une profonde redéfinition de l’État providence aux États-Unis. Mais ce projet fait l’objet de tractations très difficiles au sein du parti démocrate, notamment entre l’aile gauche et le camp modéré, et son coût total a déjà été divisé par deux, raboté à 1750 milliards de dollars (1600 milliards de francs).