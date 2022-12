Chili : Le Congrès s’accorde pour rédiger, à nouveau, un projet de Constitution

Les deux chambres du Parlement chilien sont parvenues à un accord pour entamer un nouveau projet de Constitution, convaincues «qu’il est essentiel de permettre un processus constituant et d’avoir une nouvelle Constitution pour le Chili», indique le texte, présenté lundi soir par le président du Sénat, Alvaro Elizalde, et celui de la Chambre des députés, Vlado Mirosevic.

L’accord prévoit la création d’un «Conseil constitutionnel composé de 50 personnes qui auront comme unique objectif de discuter et d’approuver une proposition de texte de nouvelle Constitution». Ces 50 membres seront désignés lors d’un scrutin en avril 2023. Le Conseil sera paritaire hommes-femmes et les peuples autochtones n’auront plus de quota de sièges garantis, contrairement à ce qui s’était produit lors de la précédente tentative de réforme.