USA – Le Congrès se démène pour éviter une paralysie de l’Etat fédéral

États-Unis : Le Congrès évite in extremis une paralysie de l’État fédéral

Les parlementaires américains avaient jusqu’à vendredi pour éviter une paralysie de l’Administration fédérale dès ce week-end. Il reste désormais le plafond de la dette à relever avant le 15 décembre.

Après de longues journées de tractations, le Congrès américain est parvenu jeudi soir à repousser in extremis la menace d’une paralysie des services fédéraux du pays, mais doit affronter sans attendre d’autres dossiers brûlants sur la colline du Capitole. Par 69 voix contre 28, le Sénat a approuvé une loi de finances qui prolonge le budget actuel jusqu’au 18 février, adoptée quelques heures plus tôt à la Chambre des représentants.

Soucieux d’éviter cette situation très impopulaire chez les Américains, le président Biden et les responsables parlementaires, démocrates comme républicains, avaient exhorté leurs troupes à rentrer dans le rang et approuver ce texte sans attendre. Le chef de la majorité démocrate au Sénat Chuck Schumer s’est réjoui de ce rare moment d’union dans un Congrès d’ordinaire abonné aux querelles partisanes. «Je remercie les élus de cette chambre de nous avoir protégés d’une paralysie inutile et coûteuse», a-t-il dit.