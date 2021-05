France : Le conjoint de la jeune femme tuée en pleine rue interpellé

L’homme de 23 ans aurait donné cinq coups de couteau à sa compagne de 22 ans, dans la nuit de dimanche à lundi, à Hayange, dans le département de la Moselle.

Un homme de 23 ans de nationalité serbe a été interpellé lundi à Hayange en Moselle, soupçonné d’avoir tué au cours de la nuit sa compagne de 22 ans à coups de couteau , a-t-on appris auprès du procureur de Metz. «Le suspect a été interpellé par la police judiciaire à Hayange au cours de l’après-midi au domicile d’une autre personne», a déclaré à l’AFP le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri. Le suspect et la personne chez qui il a été interpellé ont été placés en garde-à-vue, respectivement pour homicide sur conjoint et recel de malfaiteur.

Bracelet électronique

Le suspect avait déjà été condamné à un an de prison pour des délits routiers. Il avait récemment bénéficié d’un aménagement de peine et avait été placé mi-mai en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), a précisé le parquet. Il s’était défait de son bracelet électronique dans sa fuite. Le suspect et la victime sont les parents d’une petite fille née en 2017. L’enfant a fait l’objet d’un placement, a indiqué le parquet.