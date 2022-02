Lausanne - Le Conseil communal ne veut plus de SUV en ville

Après la généralisation des 30 km/h la nuit , le Conseil communal de Lausanne a pris de nouvelles mesures qui visent cette fois à éliminer les SUV du centre-ville, après un débat animé mardi soir. «Ils sont la deuxième source d’augmentation d’émissions de CO2 depuis 2010. Ils sont dangereux pour les piétons, pour les cyclistes, pour les motards et même pour les conducteurs de voitures plus petites», a interpelé le conseiller Johann Dupuis, dont les propos ont été retranscrits par « 24 heures ». Son parti, Ensemble à gauche, demande une campagne d’information pour alerter sur la dangerosité des «sports utility vehicles» afin d’en décourager l’achat.

De plus, le parti souhaite que leurs places de stationnement soient plus onéreuses: le prix des macarons de stationnement varierait selon la catégorie ou le poids du véhicule. «On ne soulignera jamais assez à quel point l’utilisation des SUV en ville est une aberration totale. Une aberration au niveau environnemental et au niveau de la sécurité. Leur bilan est désastreux. L’objectif, c’est leur élimination en zone urbaine», a martelé la verte Ariane Morin. Les Verts demandent également que l’importation de SUV neufs de plus de deux tonnes soit impossible. Trois résolutions qui n’ont pas manqué de faire bondir les élus PLR, sans succès.