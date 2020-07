Commission antiracisme

Le Conseil de l'Europe veut interdire le profilage racial dans la police

Cette pratique peut conduire à un «racisme institutionnalisé» et doit être expressément interdite par la loi, selon un communiqué de l'institution.

«Le profilage racial constitue une forme spécifique de discrimination raciale et doit être expressément interdit par la loi», insiste cette commission. Elle souligne le «sentiment d'humiliation et d'injustice» éprouvé par les groupes qu'il vise.

Tolérance zéro

L'institution souhaite que le débat actuel autour des violences policières et du racisme, relancé après la mort de l'Afro-Américain George Floyd, tué par un policier blanc aux Etats-Unis, donne l'occasion aux Etats d'envoyer un message clair de tolérance zéro. Elle veut faire «mieux faire connaître la dimension historique du racisme et des inégalités, tout particulièrement le colonialisme et l'esclavage».