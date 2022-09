Genève: Le Conseil de la jeunesse veut se battre pour être entendu

Choisis sur inscription et dossier, provenant de communes tant rurales qu’urbaines, une majorité d’entre eux est au collège; mais on y trouve aussi des plus jeunes – des élèves du Cycle d’orientation –, ainsi que des apprentis et des universitaires. «Nous sommes apolitiques, ont-ils insisté. Nous voulons refléter les divers avis des gens de notre âge, sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme l’environnement, la formation, les transports ou encore la santé.»

Force de propositions

La «caution jeune»?

«On est au tout début de l’aventure, lance Bilguudei Enkhjargal, en année de maturité. Ce n’est pas évident pour nous d’attirer l’attention des élus, on apprécierait qu’ils nous contactent». En creux, il y a le risque que le Conseil ne soit qu’une «caution jeune» pour le politique. 17 ans au compteur et l’envie de foncer dans la vie, Gabriel Haddad en est conscient. «On va se battre pour éviter ça, on a de la volonté à revendre ainsi que des idées à partager et à défendre». Assise à ses côtés, Loua Mettraux acquiesce: «À nous d’être proactifs, de communiquer, d’interpeller.» Étudiante en médecine, Smaranda Szücs résume: «On n’a pas à être jugés sur notre âge. L’important, ce sera d’être pertinents, d’avoir des propositions concrètes et précises.»