Frontières : Le Conseil de l’Europe exhorte la Grèce à cesser de refouler les migrants

Le Conseil de l’Europe appelle la Grèce à «mettre un terme» aux refoulements de migrants aux frontières turques. Les autorités grecques ont de leur côté démenti ces accusations.

La commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic, a exhorté mercredi la Grèce à «mettre un terme» aux refoulements de migrants aux frontières terrestres et maritimes avec la Turquie, des allégations que les autorités grecques ont à nouveau démenties.

«Enquêtes indépendantes»

Dans un courrier adressé mercredi à trois ministres grecs, celui en charge de la Protection des citoyens Michalis Chrysochoidis, le ministre des Migrations et de l’Asile Notis Mitarachi, ainsi que celui de la Marine marchande Giannis Plakiotakis, la commissaire appelle la Grèce à veiller à «ce que des enquêtes indépendantes et efficaces soient menées sur toutes les allégations de refoulement (de migrants) et de mauvais traitements par des membres des forces de sécurité».