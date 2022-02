Migrants : Pour l’Europe, Varsovie renvoie les réfugiés sans réfléchir

La crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie n’en finit pas de susciter des polémiques. En plus de critiquer Varsovie, le Conseil de l’Europe accuse Minsk d’orchestrer la crise.

Dunja Mijatovic, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a pointé, vendredi, la «pratique répétée et systématique» de la Pologne de «renvoyer» migrants et demandeurs d’asile en Biélorussie voisine, elle-même accusée d’orchestrer une crise migratoire. Elle-même s’était rendue à la frontière polono-biélorusse en novembre dernier.

ONG «bloquées»

La commissaire pointe aussi «l’attitude des autorités polonaises, qui n’apportent pas d’aide humanitaire aux demandeurs d’asile et aux migrants» et «restreignent l’accès à la zone frontalière pour les personnes et les organisations qui pourraient fournir une telle aide humanitaire et une assistance juridique». «Cette attitude aggrave encore la situation déjà très difficile à laquelle sont confrontés de nombreux demandeurs d’asile et migrants bloqués à la frontière, entraînant de graves problèmes de santé chez beaucoup d’entre eux et plusieurs décès», écrit le Conseil de l’Europe.