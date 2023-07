Centrafrique: Le Conseil de sécurité de l’ONU assouplit l’embargo sur les armes

Dans une résolution adoptée par 13 voix pour et deux abstentions (Russie et Chine), le Conseil estime que la situation dans le pays «continue d’être une menace pour la paix et la sécurité dans la région» et prolonge jusqu’au 31 juillet 2024 l’embargo sur les armes en place depuis la guerre civile de 2013. Il spécifie en revanche que cet embargo «ne s’applique plus à l’approvisionnement, à la vente et au transfert d’armes» destinées aux forces de sécurité centrafricaines, soulignant en parallèle son inquiétude concernant le trafic d’armes fournissant les groupes armés opérant dans le pays. Mais Bangui, soutenu par la Russie et la Chine, réclamait une levée totale du cadre de l’embargo.