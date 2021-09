Diplomatie : Le Conseil de sécurité de l’ONU «préoccupé» par la Corée du Nord

Aucun projet de déclaration commune

Dans un communiqué publié à Londres, le ministère britannique des Affaires étrangères a condamné, comme l’avaient fait au préalable les États-Unis, «une claire violation» des résolutions du Conseil de sécurité et «une menace à la paix et la sécurité régionale». «Nous exhortons la Corée du Nord à s’abstenir de toute nouvelle provocation et à reprendre un dialogue avec les États-Unis», ajoute le communiqué.

La Corée du Nord et la Corée du Sud ont procédé toutes deux mercredi à des tirs de missiles dans ce qui ressemble à une véritable course à l’armement entre ces deux pays toujours techniquement en guerre. Selon des sources diplomatiques et onusiennes, la Corée du Sud n’est pas soumise à une interdiction de procéder à des tirs de missiles balistiques, à la différence de la Corée du Nord, contre laquelle pèsent plusieurs séries de sanctions économiques lourdes, notamment prises en 2017, afin de lui faire arrêter ses programmes d’armement balistique et nucléaire.