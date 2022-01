Diplomatie : Le Conseil de sécurité de l’ONU va se réunir mercredi sur le Soudan

Une réunion aura lieu mercredi à l’ONU afin d’évoquer les derniers développements au Soudan, où la mobilisation se poursuit contre le pouvoir militaire.

Des milliers de Soudanais continuent de protester contre le pouvoir militaire et de réclamer un pouvoir entièrement civil.

Cette session se tiendra à huis clos. Selon les mêmes sources, elle a été demandée par six des 15 pays membres du Conseil: les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Norvège, l’Irlande et l’Albanie. Une position commune du Conseil sur le Soudan «n’est pas attendue, la Chine et la Russie s’y opposeront», indique un diplomate sous couvert de l’anonymat.