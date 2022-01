ONU : Le Conseil de sécurité va se réunir après le tir d’un missile nord-coréen

L’agence officielle nord-coréenne a confirmé jeudi le tir d’un missile hypersonique pour la deuxième fois après un premier tir effectué en septembre dernier.

Mercredi, les États-Unis, le Japon et le Canada avaient notamment condamné le tir.

Cette session a été demandée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi que par l’Irlande et l’Albanie, nouveau membre non permanent de l’instance depuis le 1er janvier, selon les mêmes sources. «Aucune déclaration commune» du Conseil de sécurité n’est attendue, selon un diplomate. Un autre estimait que des déclarations devraient intervenir avant ou après la réunion.