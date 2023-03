Écoles polytechniques fédérales : Le Conseil des EPF «préoccupé» par les coupes budgétaires

Ces coupes auraient pour effet que certaines chaires professorales ne pourraient plus être pourvues dans différentes disciplines. Or, «l’augmentation du nombre d’étudiants s’accompagne d’une dégradation du taux d’encadrement, d’un risque de recul des institutions dans les classements internationaux ainsi que d’un affaiblissement de la recherche et, partant, de la capacité d’innovation de la Suisse du fait de charges d’enseignement accrues pour le corps professoral», prévient le Conseil des EPF.