Formation : Le Conseil des EPF recommande la participation de la Suisse à Erasmus+

Le Conseil des Écoles polytechniques fédérales (EPF) est favorable à l’association pleine et entière de la Suisse au programme de formation européen Erasmus+. Il se dit convaincu que ses avantages pour les hautes écoles sont plus importants que les coûts supplémentaires pouvant en résulter.

Pour le Conseil des EPF, Erasmus+ n’est pas seulement un programme d’échange pour étudiants, relève-t-il dans un communiqué lundi, après s’être réuni sur deux jours la semaine passée. L’organe stratégique de direction et de surveillance des EPF, nommé par le Conseil fédéral, est d’avis qu’Erasmus+ soutient la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et le perfectionnement.

«Son objectif déclaré est de mettre en contact les acteurs de la formation, de la recherche et de l’économie et d’encourager la collaboration entre eux», selon le texte. Et organiser que les hautes écoles suisses ont besoin de ces réseaux pour continuer à améliorer la qualité et l’attrait de leurs offres de formation et se positionner avantageusement sur le plan international.