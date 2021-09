Session - Le Conseil des États accepte le recours au profil ADN en cas de crime

Le phénotypage de l’ADN de l’auteur présumé d’une infraction pourrait permettre de déterminer la couleur de ses yeux, de ses cheveux et de sa peau, son origine et son âge. AFP

Comme le National en mai dernier, le Conseil des États a accepté tacitement l’entrée en matière pour que la police puisse recourir au phénotypage lors d’enquête sur un crime grave. Si jusqu’ici une trace ADN ne pouvait livrer des indications que sur le sexe de l’auteur présumé de l’infraction, le phénotypage permettra à l’avenir de déterminer la couleur de ses yeux, de ses cheveux et de sa peau, son origine et son âge.

«Il est parfaitement légitime que le profil ADN soit intégré dans les moyens légaux d’une enquête pénale, a résumé Carlo Sommaruga (PS/GE). «Mais si l’ADN, qui relève les caractéristiques personnelles des individus est très pratique pour une enquête, cela touche quand même à la sphère privée et aux droits fondamentaux. Il faut donc que cela puisse être encadré par la loi», a-t-il souligné.

« Les concordances d'ADN peuvent fournir des indices décisifs dans les enquêtes. Combinées à d'autres preuves, elles peuvent contribuer à l'identification et à la condamnation des auteurs. À l'inverse, des personnes innocentes peuvent également être disculpées », a expliqué la ministre de la Justice Karin Keller-Sutter.

La conseillère fédérale a rappelé que l a loi actuelle sur le s profils ADN était e n vigueur depuis 2005. Mais depuis 15 ans, l a s cience s’est fortement développée. « Avec la présente révision de la loi, le Conseil fédéral veut mettre les nouvelles avancée s s cientifiques à la disposition de s autorités pénales», a-t-elle plaidé.

Le débat continue avec la discussion de détail. Le Conseil des États devrait au final différer en plusieurs points du projet du Conseil fédéral. Sa commission juge en effet opportun d’établir une liste d’infractions spécifique pour le phénotypage et la recherche en parentèle. Elle craint en effet des atteintes graves aux droits fondamentaux en utilisant ces méthodes. Elle préfère donc limiter l’usage de ces méthodes à l’éclaircissement de crimes graves et violents contre la vie et l’intégrité corporelle et de quelques autres infractions telles que le brigandage.

La recherche en parentèle ne devrait intervenir qu’à titre subsidiaire et n’entrer en ligne de compte que si les mesures prises jusqu’alors ou les recherches sont restées sans succès. Pour une minorité, cette approche est trop restrictive. La commission ne veut pas non plus de la disposition introduite par le Conseil national pour que le prélèvement d ’ échantillons ADN soit autorisé en cas de suicide. E lle estime qu’une telle mise en relief du suicide par rapport à d’autres types de décès est injustifiée.