Parlement : Le Conseil des États adapte la loi Covid pour les clubs sportifs

À 10 jours des votations, les sénateurs ont décidé d’aider les indépendants et les clubs sportifs mais pas les bas salaires en RHT. Ils ont aussi clarifié les critères d’une levée des restrictions. Le National devra se prononcer.

Plus généreux pour le sport

La Chambre des cantons s’est montrée en revanche plus généreuse envers les clubs sportifs et les indépendants. Elle a accepté des adaptations de la loi pour qu’ils puissent bénéficier d’aides financières jusqu’au 31 décembre 2021. Pour rappel, la plupart des mesures pour limiter les conséquences économiques du Covid-19 sont limitées à la fin de l’année 2021, sauf en ce qui concerne le versement des allocations pour perte de gain (APG), limité à la fin juin, et les contributions pour les clubs sportifs professionnels et semi-professionnels, calculées sur la base de la saison 2020/2021. Jusqu’à présent, un tiers des 3 milliards prévus à cet effet cette année ont été utilisés. La prolongation ne devrait donc pas poser de problème, selon la commission.