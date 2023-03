Médecins étrangers: Le Conseil des Etats assouplit aussi la règle des trois ans

Plus de médecins, plus de coûts

Alain Berset a rappelé que ce délai de trois ans a été introduit pour améliorer la qualité des soins et l’intégration des praticiens étrangers dans le système suisse: «Nous nous sommes déclarés d’accord avec le Conseil fédéral d’entrer en matière sur une certaine exception possible à l’obligation des trois ans, de manière à éviter qu’il y ait des risques de couverture. Mais c’est toujours un équilibre à trouver: on essaie d’un côté d’éviter des problèmes d’accès aux prestations et aux soins et, de l’autre, on essaie d’avoir, toujours et encore, l’évolution des coûts en vue».