Suisse

Le Conseil des États devrait valider les crédits pour l’armée

Le taux de croissance du budget de l’armée sera de 1,4% par an, afin de permettre le renouvellement de plusieurs systèmes durant les années à venir.

Des investissements d’environ 24 milliards de francs sont prévus entre 2020 et 2024 (archives).

Les dépenses de l’armée ne devraient pas être contestées au Conseil des États. Sa commission préparatoire a approuvé sans opposition le plafond de dépense de 21,2 milliards pour 2021-2024 et les 2,7 milliards pour 2020.

Pour la période à venir, le Conseil fédéral prévoit un taux de croissance réel du budget de l’armée de 1,4% par an, soit autant que pour le reste des dépenses de la Confédération. Cette augmentation doit permettre le renouvellement de plusieurs systèmes durant les années à venir.

Défense aérienne

Le montant de 21,1 milliards permettra d’honorer le paiement d’une grande partie des crédits d’engagement déjà accordés et de ceux demandés avec le message sur l’armée 2020. Il financera en priorité une partie de l’achat des nouveaux avions de combat et du système de défense sol-air de longue portée. Les troupes terrestres seront modernisées et la cyberdéfense renforcée.