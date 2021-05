Session d’été - Le Conseil des États empoigne le dossier des faillites abusives

Les sénateurs abordent ce lundi les mesures pour éviter les faillites abusives, à travers un projet du Conseil fédéral et plusieurs motions du National.

Les sénateurs vont devoir parler faillites d’entreprise ce lundi. Béatrice Devènes – Flickr du Parlement

C’est un long serpent de mer qui arrive lundi au Parlement. En effet, le Conseil des États doit empoigner lundi, au premier jour de la session d’été, la question des faillites abusives à travers le projet du Conseil fédéral et plusieurs motions du National.

Le projet du Conseil fédéral faisait suite à une motion déposée il y a bientôt 10 ans et acceptée par le Parlement. À l’époque, un élu PLR soulignait le nombre de cas où des personnes profitaient de la faillite d’une société pour se débarrasser de dettes existantes et pour ne pas payer les salaires des employés. Puis, peu après la faillite, fondaient une nouvelle société, avec de nouveaux salariés, tout en rachetant parfois à bas prix les outils et les stocks qui faisaient partie de la masse de la faillite. Un projet avait été mis en consultation en avril 2015, mais il avait été chahuté.

Plusieurs motions

D’autres motions sont venues se rajouter de la part de députés en 2017 pour punir sévèrement les personnes qui mettent en faillite une société qu’elles dirigent avant de recréer presque immédiatement une nouvelle qui ne tardera pas à faire faillite à son tour, et ainsi de suite. Toutes ont été acceptées par le National en septembre 2019 et seront débattues ce lundi aux États. Ainsi une motion d’Olivier Feller (PLR/VD) demande que les actionnaires et les créanciers sociaux ne soient pas les seuls à pouvoir attaquer les dirigeants d’une société pratiquant les faillites à la chaîne. Travailleurs, fournisseurs ou sous-traitants devraient aussi pouvoir le faire.

Une motion de l’ex-conseiller national Jean Christophe Schwaab (PS/VD), reprise par le désormais ex-député lui aussi Mathias Reynard (PS/VS) veut elle donner au Registre du commerce la possibilité de refuser une inscription pour un patron qui comptabiliserait plus d’une faillite au cours de l’année précédente. Là aussi, son texte avait passé largement. Le National avait également donné suite à un texte de Corrado Pardini (PS/BE). L’élu demandait d’empêcher le commerce avec des sociétés surendettées, afin d’éviter les faillites en chaîne frauduleuses. Un changement de propriétaire ne serait possible que si le demandeur s’engage à des mesures concrètes pour rembourser la dette.

Interdiction d’exercer

Le gouvernement avait refusé toutes ces motions mais il a adapté et remanié sa copie. Aujourd’hui, Berne veut d’abord des mesures pour améliorer l’application de l’interdiction pénale d’exercer une activité. Son projet doit permettre à un tribunal d’interdire à une personne l’exercice d’une fonction au sein d’une entreprise. Le Conseil fédéral propose d’établir un lien entre le casier judiciaire et le Registre du commerce. L’interdiction d’exercer une activité inscrite dans le casier judiciaire sera communiquée à l’avenir aux offices du Registre du commerce, afin qu’ils puissent radier la personne.



Mais Berne mise aussi sur des mesures préventives. Afin que le public puisse rechercher des personnes dans le Registre du commerce, celui-ci devra mentionner quelles fonctions la personne recherchée exerce ou exerçait, et dans quelle entreprise. La transparence sera ainsi améliorée et la collecte d’informations simplifiée, estime le Conseil fédéral.

La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’interdiction de vente de parts de sociétés liquidées dans les faits sera en outre codifiée. Les sociétés anonymes d’au plus dix postes soumises à l’obligation d’effectuer une révision restreinte (opting-out) ne pourront plus y renoncer rétroactivement avec l’accord de l’ensemble de leurs actionnaires. Les créanciers de droit public (administrations des contributions, SUVA, etc.) pourront en outre choisir si une poursuite se fait par voie de saisie ou de faillite. Par conséquent, le nombre de faillites requises contre les sociétés surendettées augmentera. Ce qui doit empêcher ces sociétés d’accroître les préjudices.

Réduire les obstacles

Le droit de la faillite et le droit pénal permettent déjà de sanctionner les abus en matière de faillites. Mais les créanciers renoncent souvent à poursuivre des abus en raison d’obstacles trop importants. Les mesures ponctuelles proposées par le Conseil fédéral visent donc à au moins réduire ces obstacles.