Les commerces ne pourront pas ouvrir 12 dimanches par an durant 2 ans pour éponger les pertes engendrées en 2020. Tamedia

Le Conseil des Etats ne veut pas permettre aux commerces d’ouvrir 12 dimanches par année en 2021 et 2022. Il a rejeté en ce sens une proposition en de sa commission de l’économie par 23 contre 18 lors du débat sur la révision de la loi Covid. Il a suivi ainsi une minorité de la commission issue des rangs de la gauche.

Au nom de la minorité, le sénateur socialiste st-gallois Paul Rechsteiner a évoqué une «faute grave». Selon lui, de telles dispositions dans une procédure accélérée et sans consultation des cantons est discutable. «C'est un cadeau inattendu: personne ne l'a demandé, personne ne s'y attendait.» Si plusieurs sénateurs de droite ont plaidé en faveur de cette mesure «non contraignante» et qui permettrait aux commerçants d’éponger un peu les pertes de 2020, d’autres ont exprimé leurs réserves et se sont ralliés à la minorité. Le National devra se pencher sur la même question lundi puisque sa commission de l’économie a déposé la même proposition.

Pas de quarantaine pour les vaccinés

Un peu plus tôt, les sénateurs ont aussi décidé de suivre par 19 voix contre 18 une proposition de l’indépendant schaffhousois Thomas Minder qui demandait que les personnes vaccinées soient exemptées de toute mesure de quarantaine. Le Conseil fédéral pourrait toutefois prévoir des exceptions. Ils ont aussi suivi la proposition de la commission qui demande que la Confédération prenne à sa charge les coûts non couverts liés aux tests Covid-19.

Ils ont aussi adopté par 30 voix contre 13 une proposition de Martin Schmid (PLR/GR). Il demandait que le Conseil fédéral accorde des allègements aux cantons qui affichent une situation épidémiologique stable ou en amélioration. Pour la droite, cette mesure pourrait permettre aux cantons de regagner la confiance de leurs citoyens. Le ministre des finances Ueli Maurer s’y est opposé: «Nous avons voulu aller en ce sens l’automne dernier. Mais cette solution a échoué et les cantons ont exigé un contrôle national.»

Entrée en matière sans opposition

Auparavant, le Conseil des États est entré en matière sans opposition sur la révision de la loi Covid par le Conseil fédéral. Mais les sénateurs de droite ne sont pas gênés pour égratigner le gouvernement. À commencer Hannes Germann (UDC/SH) qui a vertement critiqué les incohérences de sa stratégie. Pour lui, les mesures sont «disproportionnées». Il a pris l’image de la rencontre mercredi soir entre le FC Bâle et Young Boys dans un stade vide, alors que la foule était énorme à se promener au bord du Rhin ce week-end. «Tout se passe de manière incontrôlée», a-t-il tempêté.

Le sénateur UDC s’est aussi énervé sur la politique des masques, d’abord inutiles et maintenant obligatoires, ou encore sur l’insuffisance des tests au début de la pandémie qui a permis à nombre de gens d’être infectés. «Ce qu’il faut maintenant, ce sont des «mesures raisonnables». Son collègue Hansjörg Knecht (UDC/AG) a lui aussi fait part de sa mauvaise humeur: «Quant il s’agit d’interdire, le Conseil fédéral est au mieux de sa forme, mais lorsqu’il s’agit de proposer des idées novatrices, il est réservé, voire méprisant».

Ruedi Noser (PLR/ZH) et Andrea Gmür-Schönenberger (PDC/LU) ont tous deux exigé de la part Conseil fédéral plus de perspectives d’ouverture. «Nous devons examiner comment nous pouvons vivre avec le virus à l’avenir», a estimé le premier. Il faut donc une stratégie de vaccination cohérente, estime-t-il. Peter Hegglin (PDC/ZG) a lui appelé le Conseil fédéral à envisager la fin de la «situation spéciale». À ses yeux, il faut une stratégie d’ouverture «pragmatique».

Pas d’ouverture le 22 mars demandée

D’autres sénateurs sont venus au secours du Conseil fédéral. À l’image du PDC soleurois Pirmin Bischof. S’il a estimé que la gestion des crises pouvait être améliorée, il a souligné qu’il était important que le Conseil fédéral ne soit pas privé de son pouvoir d’action. «En cas de crise, il est important de respecter le droit institutionnel». Raison pour laquelle le Conseil des États ne fixera pas de date de réouverture des restos, pour une industrie ou un secteur de l’économie dans la loi comme le demande la commission de l’économique du National.

«Ces décisions relèvent du Conseil fédéral et non du Parlement, même si ce dernier n’est pas d’accord avec toutes les décisions», a-t-il expliqué. «Imaginez que le gouvernement soit tenu d’ouvrir le 22 mars les restaurants et que quelques jours plus tard, on constate une forte hausse des cas. Cela aurait pour conséquence que Berne pourrait fermer tous les établissements, sauf ceux qui ont été inscrits dans la loi par le Parlement.»

Moins d’atteinte à la liberté qu’ailleurs

À gauche, seuls les présidents de la Commission de l’économie, Christian Levrat (SP/FR), et de la commission Santé, Paul Rechtsteiner (SP/SG), se sont exprimés dans le débat d’entrée en matière. Ils ont les deux salué la gestion de la crise par le Conseil fédéral. Les atteintes à la liberté des personnes ont été beaucoup moins graves en Suisse que dans les pays voisins, ont-ils souligné.

Quant au Conseil fédéral, il était représenté par le ministre des Finances Ueli Maurer. Il a rappelé que le Conseil fédéral avait toujours pour but un retour à la normale le plus rapidement possible. C’est aussi dans l’intérêt financier de la Suisse. «Chaque semaine, notre pays s’endette de 100 millions supplémentaires en raison du Covid et de ses conséquences», a-t-il rappelé. Avec en finalité une augmentation de la dette en forte hausse. «Je vous le dis en tant que grand argentier, il faut que les augmentations des crédits que nous votons aujourd’hui soient les dernières». Sinon, a-t-il expliqué en substance, la dette se reportera encore plus durement sur les épaules de la jeune génération déjà durement éprouvée jusqu’ici.