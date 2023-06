Grève des femmes: Le Conseil des Etats ne fait aucune fleur aux femmes

Plaidoyer de la présidente du Conseil des États

La présidente du Conseil des États, Brigitte Häberli-Koller (Centre/TG), a lancé un plaidoyer au début de la séance, pour que les femmes soient plus nombreuses à la Chambre des cantons. «Sur 46 membres, seules treize sont des femmes. Cela ne représente que 28%», a-t-elle déploré. «La représentation féminine dans notre Conseil a donc encore du potentiel», selon elle. La Thurgovienne a souligné que «la promotion de l’égalité est aussi une question de justice. Cela fait partie de l’ADN suisse». Et de plaider: «Un père peut s’occuper de ses enfants et une mère devenir conseillère fédérale. L’étape suivante est évidente: si les femmes font le même travail que les hommes, il n’est que juste qu’elles aient les mêmes droits, les mêmes obligations et le même salaire. Ni plus ni moins, cela devrait enfin aller de soi».