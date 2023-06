Le Conseil des Etats ne veut pas de contre-projet pour la biodiversité

Initiative et contre-projet

L’initiative «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» a été déposée en 2020 par plusieurs organisations de protection de la nature et de l’environnement. Les initiants demandent que Berne et les cantons préservent le paysage, ménagent la nature et mettent à disposition les surfaces, les ressources et les instruments nécessaires à la sauvegarde et au renforcement de la biodiversité. Toute atteinte substantielle à un objet protégé par la Confédération ou un canton doit être justifiée par un intérêt national ou cantonal prépondérant. Le Conseil fédéral a souhaité lui opposer un contre-projet indirect en inscrivant dans la loi sur la protection de la nature (LPN) l’objectif d’affecter 17% du territoire national à la protection de la biodiversité, contre 13,4% aujourd’hui.