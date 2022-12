Session: Le Conseil des Etats opte pour une LPP peu généreuse, le PS menace

Le PS et la gauche dénonce la réforme LPP trop peu généreuse selon eux envers les bas salaires et les femmes.

Après le National, le Conseil des États s’est enfin décidé à son tour pour une variante de réforme du 2e pilier. Il a choisi de suivre la majorité de sa commission qui proposait un modèle un peu plus généreux que la Chambre du peuple pour la génération transitoire. Au grand dam d’Alain Berset et de la gauche qui plaidaient pour la version du Conseil fédéral, qui aurait touché tout le monde, un modèle concocté avec les syndicats et les patrons.