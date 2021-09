Suisse - Le Conseil des États refuse de plafonner le salaire des dirigeants

Les dirigeants continueront à recevoir des millions

Pour rappel, ce tour de vis voulu par le National pour les cadres des entreprises de la Confédération était parti d’une initiative de l’ex-députée Susanne Leutenegger Oberholzer (PS/BL). Le texte ciblait les sept plus grandes entreprises liées à la Confédération, à savoir les CFF, Ruag, La Poste, la Suva, Swisscom, Skyguide et la SSR. Selon le projet, leurs cadres et membres des conseils d’administration ne devraient pas gagner plus qu’un conseiller fédéral. En plus du salaire, les honoraires et l’ensemble des prestations en argent, comme celles de la prévoyance vieillesse, doivent être pris en compte dans la rémunération. Le National avait accepté le projet en mars dernier par 139 voix contre 44.



Le dossier repart désormais au National. À noter que les sénateurs ont classé parallèlement une initiative parlementaire de Thomas Minder qui voulait interdire le versement d’indemnités de départ aux cadres des entreprises de la Confédération et de celles liées à la Confédération.