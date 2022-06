Prévoyance professionnelle: Le Conseil des Etats renvoie la réforme LPP en commission

Trois modèles étaient sur la table: le premier, élaboré par le Conseil fédéral avec les syndicats et les patrons, mais jugé trop généreux par le National qui en a élaboré un deuxième bien plus restrictif. Ceci au grand dam de la gauche qui a brandi la menace d’un référendum. Et enfin, un modèle prévu par la commission de santé du Conseil des États, qui se veut un compromis afin que le projet ait une chance en votation, mais qui n’a remporté qu’une courte majorité (lire l’encadré).