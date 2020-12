Coronavirus : Le Conseil des États souhaite soutenir les crèches publiques

Les sénateurs ont voté mercredi en faveur d’une aide fédérale pour les crèches face à la crise sanitaire. Ils reconsidèrent ce soutien, qu’ils avaient rejeté en septembre, en acceptant une motion du Conseil national.

Or les crèches en Suisse romande sont plus particulièrement menacées car la plupart des places d’accueil sont publiques, généralement de la compétence des communes. Or toutes les structures sont confrontées aux mêmes difficultés.