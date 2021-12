Session d’hiver – Le Conseil des Etats va-t-il faire tomber le moratoire sur les OGM?

C’est quoi ces nouveaux OGM?

Les premières méthodes de modification du génome sont apparues dans les années 1980. Ces techniques consistent à introduire dans le génome d’une espèce un gène provenant d’une autre espèce. Mais ces méthodes - qui sont à l’origine des OGM les plus connus comme le maïs de Monsanto - sont longues et peu précises. Car il est difficile de choisir où le nouveau gène va s’insérer dans l’ADN et l’opération modifie souvent le génome à d’autres endroits que celui voulu.

Depuis 2005, des nouvelles techniques, dites d’édition génomique, ont révolutionné le monde des biotechnologies. La plus connue est «CRISPR-Cas9» mais il en existe d’autres. Elles sont jugées plus fiables car il y a nettement moins de risques de modifier une autre partie de l’ADN. Les modifications permettent en outre de réparer, d’éliminer ou d’ajouter un ou des gènes de manière sélective. Elles sont effectuées par des enzymes dits aussi «ciseaux moléculaires» qui ont comme fonction de couper l’ADN en plus petits fragments, l’ADN qui peut ensuite se reconstituer. Ces techniques permettent de choisir et de modifier n’importe quelle partie du génome sans laisser de «trace» de la manipulation effectuée. Elles sont aussi plus faciles à mettre en œuvre et moins coûteuses.