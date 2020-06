Suisse

Le Conseil des États veut donner un coup de pouce aux futurs infirmiers

Les sénateurs ont adopté ce mercredi le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts», dont il reprend les demandes essentielles. Une enveloppe de 469 millions de francs est prévue pour soutenir le groupe professionnel qui est menacé par une pénurie de soignants.

Les infirmiers doivent bénéficier de compétences supplémentaires et les futurs étudiants d’un coup de pouce financier de la part de la Confédération. Le Conseil des États a adopté mercredi le contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers.

Mais trop peu de personnes s’engagent dans la voie médicale, a avancé Marina Carobbio (PS/TI). Et près de la moitié du personnel abandonne cette voie, ont rappelé plusieurs orateurs. Cette lacune nous concerne tous. «Il est essentiel de renforcer le métier et son attractivité», a lancé Jakob Stark (UDC/TG).

Offensive sur la formation

Pour Josef Dittli, les cantons sont responsables du financement et non la Confédération. «C’est ouvrir la boîte de Pandore», a-t-il plaidé en vain. Ces aides sont une mesure de promotion qui avantage un groupe professionnel, a reconnu Alain Berset. Mais elles sont justifiées. «C’est un engagement très fort. Et nous le faisons avant tout pour notre société». Il a été suivi de justesse par 23 voix contre 22.