Energie: Le Conseil des Etats veut lui aussi une offensive éolienne

Concrètement, ces procédures accélérées ne s’appliqueront qu’aux projets éoliens d’intérêt national dont la production annuelle est égale ou supérieure à 20 gigawatts heures et jusqu’à ce qu’une puissance supplémentaire de 600 MW soit installée. Ce sont les cantons qui délivreront les autorisations de construire mais uniquement aux projets bien avancés, soit ceux qui bénéficient d’un plan d’affectation déjà entré en force. Jusqu’ici, ce sont les communes qui délivraient ces permis. Les seuls recours possibles seront auprès du Tribunal cantonal supérieur, qui devra trancher idéalement dans un délai de trois mois, et éventuellement auprès du Tribunal fédéral pour les questions juridiques de principe.

Risque de pénurie toujours là

En clair: les communes et les privés ne pourront plus s’opposer à ces projets. Il faut dire qu’il faut parfois attendre 15 à 20 ans pour qu’un parc éolien voie le jour. «Pour le parc éolien du Gothard, par exemple, la procédure a duré 19 ans au total. Autre exemple, le parc éolien de Sainte-Croix pour lequel on parle d’une procédure de 24 ans. C’est inacceptable», a relevé Adèle Thorens Goumaz, au nom de la commission. Car la Suisse a besoin d’électricité. «Nous ne pouvons toujours pas exclure une situation de pénurie. Le risque a plutôt diminué, mais il est toujours là», a relevé le ministre de l’Énergie Albert Rösti.