Le Conseil des Etats veut mieux encadrer le Nutri-Score

Le Conseil fédéral devra peut-être définir des bases légales pour mieux encadrer le Nutri-Score, soit ce label coloré présent sur des milliers de produits et qui a pour but d’indiquer la valeur nutritionnelle des aliments. Le Conseil des États a en effet accepté mardi, par 33 voix contre 8, une motion de sa commission qui jugeait son emploi actuel «problématique».

Critères contestables

La commission reprochait au Nutri-Score de reposer sur des critères contestables et d’être trop réducteur. Ainsi, il arrive que des produits fortement transformés, qui contiennent des quantités importantes d’ingrédients de substitution et d’additifs, soient mieux notés que des produits naturels, critiquait-elle. «Le Nutri-Score représente une punition pour de nombreux produits naturels suisses, comme le fromage qui contient beaucoup de matière grasse», a relevé Benedikt Würth (C/SG) pour la commission.

En outre, le Nutri-Score ne tient pas ou pas assez compte du degré de transformation des produits, de la présence d’additifs, de la notion de durabilité, de la méthode de production et de la provenance. Certains aspects nutritionnels pertinents, comme la teneur en vitamines ou la valeur des protéines, sont même ignorés. Il faut donc des clarifications légales, selon la commission qui estimait que l’emploi de ce label doit rester facultatif et du ressort des acteurs du marché et non de la Confédération.