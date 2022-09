Parlement: Le Conseil des Etats veut miser d’urgence sur le solaire

Il faut développer au plus vite l’énergie solaire en Suisse. Face au risque de pénurie d’électricité cet hiver, le Conseil des États a accepté jeudi à l’unanimité de mettre le turbo en faveur du photovoltaïque. Ceci dans le cadre de l’examen du contre-projet indirect à l’initiative sur les glaciers, plus de trois mois après le oui du Conseil national .

«Notre pays est confronté à une vulnérabilité évidente sur le plan énergétique», a rappelé Élisabeth Baume-Schneider (PS/JU) en citant la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la livraison de gaz russe ou l’état du parc nucléaire en France. «Notre commission a décidé qu’il était urgent de prévoir une offensive dans le domaine du photovoltaïque et a décidé d’arrimer un wagon supplémentaire en matière de promotion d’énergie renouvelable au contre-projet indirect», a-t-elle expliqué.

Du solaire pour tous les nouveaux bâtiments

«Nous devons récupérer les 2 TWh grillés par les chauffages électriques», a expliqué Lisa Mazzone (Verts/GE). Qui s’est réjouie de cette offensive: «Trop longtemps, le solaire a été considéré comme une énergie de 2e catégorie. Aujourd’hui elle doit devenir la norme pour les nouveaux bâtiments. C’est un tournant». La proposition avait l’aval du Conseil fédéral: «Seuls 3000 batîments sur 12’000 construits en 2020 ont été munis de panneaux solaires. Et cela coûtera plus cher de les équiper plus tard», a ainsi relevé Simonetta Sommaruga.