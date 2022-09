Prédateurs: Le Conseil des Etats veut réduire la protection du loup

Actuellement, on compte en Suisse quelque 180 loups pour une vingtaine de meutes. Les dégâts aux animaux de rentes sont récurrents et la cohabitation entre les éleveurs et les prédateurs demeure très conflictuelle. La révision de la loi sur la chasse, qui prévoyait l’introduction du tir préventif contre le loup, a été refusée en septembre 2020 par 51,9% des votants. Mais la situation reste insatisfaisante dans les cantons, principalement alpins, qui doivent demander des autorisations de tir en fonction des dégâts et des dangers.