Session: Le Conseil des Etats vote aussi des mesures en faveur du pouvoir d’achat

Après le National la semaine dernière, la baisse du pouvoir d’achat a aussi été longuement débattue au Conseil des États. Et comme à la Chambre du peuple, le Centre et la gauche se sont alliés pour aider les ménages les plus vulnérables à faire face à l’inflation, la hausse des primes et celle des prix des carburants et de l’énergie.