Suisse : Le Conseil des États vote en faveur du mariage pour tous

La Chambre des cantons a accepté mardi un projet de révision du code civil pour ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Les sénateurs ont notamment débattu de la nécessité ou non d’une modification de la Constitution.

Les couples homosexuels devraient pouvoir se marier. Le Conseil des Etats a accepté mardi, par 22 voix contre 15 et 7 abstentions, un projet de mariage pour tous. Il s’éloigne toutefois du National sur l’accès au don de sperme pour les lesbiennes.

Les débats se sont tout d’abord concentrés sur la nécessité ou non d’une modification de la Constitution pour ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Par 22 voix contre 20 et deux abstentions, les sénateurs ont cependant considéré qu’une modification de la loi était suffisante.

Ouvrir le mariage aux couples homosexuels au moyen d’un seul changement législatif reviendrait à affaiblir sa légitimité, a poursuivi le Valaisan. Un sujet de société aussi important devrait être soumis au peuple et aux cantons.

«Il serait politiquement irresponsable de faire autrement», a insisté Beat Rieder. Les débats sur le sujet doivent être menés dans l’espace public et ils peuvent l’être, a abondé Heidi Z’Graggen (PDC/UR).

Aucun perdant

«La formulation de la Constitution est parfaite, limpide, claire. Pourquoi vouloir ajouter des mots inutiles?» a contré Lisa Mazzone (Verts/GE), en citant l’article 14 de la Constitution: «Le droit au mariage et à la famille est garanti».

Une révision de la Constitution n’est pas nécessaire, a également plaidé la ministre de la justice Karin Keller-Sutter. D’autant plus que le peuple s’exprimera de toute manière sur le sujet, un référendum ayant déjà été annoncé. Avec le projet sur la table, «personne ne perd quelque chose. Mais quelques-uns y gagnent», a encore pointé Andrea Caroni (PLR/AR).

Connaître ses origines

Un argument balayé par Carlo Sommaruga. La disposition a été précisée en commission pour mieux tenir compte du droit de l’enfant à connaître son ascendance. La présomption de maternité de l’épouse ne sera introduite qu’en cas de don de sperme et non de manière générale. Et la contestation du lien de filiation sera exclue en cas de don de sperme.