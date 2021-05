Facebook : Le conseil des sages attendu au tournant sur le compte de Trump

Le conseil de surveillance de Facebook doit décider mercredi s’il maintient ou non la suspension du compte de l’ex-président américain.

Quatre mois après la suspension de son compte, Donald Trump va-t-il revenir sur Facebook? Le verdict du conseil de surveillance du géant des réseaux sociaux, prévu pour mercredi vers 13 h 00 GMT, est attendu comme un moment majeur de l’histoire des plateformes et de leur rôle politique.

«Le raisonnement du conseil pourrait bien aider à façonner les règlements de Facebook et d’autres réseaux numériques sur la façon de traiter les dirigeants politiques et d’autres personnalités à l’avenir», souligne Elizabeth Renieris, directrice de la division d’éthique des technologies à l’université Notre-Dame.

Le groupe californien avait jusque-là toléré de nombreux messages du milliardaire républicain jugés problématiques par de larges pans de la société, et même en interne. Mais le 7 janvier, le réseau a suspendu «jusqu’à nouvel ordre» le candidat perdant pour avoir enfreint ses règles sur l’incitation à la violence, notamment dans une vidéo où il exprimait son soutien aux émeutiers. Fin janvier, Facebook s’est tourné vers son conseil de surveillance pour trancher définitivement cette affaire.

De 89 à 2 millions d’abonnés

La société finance à hauteur de 130 millions de dollars cette sorte de «Cour suprême» indépendante, composée de 20 membres internationaux dont des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains et d’anciens dirigeants politiques. Elle a rendu en début d’année ses premiers verdicts (contraignants) et émis une série de recommandations (non contraignantes).