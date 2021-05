Neuchâtel - Le Conseil d’État bascule à droite

Les trois élus du PLR (de g. a d.): Laurent Favre, Crystel Graf et Alain Ribaux.

Sur le papier, l’équation était simple. Dimanche, six candidats se disputaient cinq sièges au Conseil d’État neuchâtelois, à l’occasion du deuxième tour. Il y en avait donc un de trop. Et les urnes ont désigné comme grand perdant le Vert Roby Tschopp. En s’attaquant à lui bien plus qu’aux autres, durant l’entre-deux-tours, ses adversaires semblent avoir choisi la bonne stratégie, puisqu’il arrive en dernière position dans toutes les communes.