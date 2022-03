Neuchâtel – Le Conseil d’Etat dévoile ses intentions pour les quatre prochaines années

Neuchâtel : Le Conseil d’État dévoile ses intentions pour les quatre prochaines années

Le Gouvernement neuchâtelois veut booster l’attractivité du canton, avec des réformes fiscales et des investissements. Le tout avec le développement durable comme fil rouge.

L’Exécutif neuchâtelois a présenté mardi son programme pour la législature 2022-2025 et son plan financier. Il en ressort que l’objectif est de faire du développement durable et ses trois dimensions - environnementale, économique et sociale - le cœur de son action.

Il a ainsi établi une liste de 53 objectifs stratégiques, qui s’articulent autour de quatre axes: innovation et digitalisation; cohésion; attractivité; et institutions et finances publiques. Cela se traduit par des rapports à l’administration et au travail qui doivent évoluer grâce à la digitalisation des processus, des encouragements à l’autonomie financière et sociale des personnes, la promotion des compétences de chacun, ou encore des investissements pour renforcer l’accueil de nouveaux acteurs économiques (réformes fiscales et offre résidentielle de qualité, culturelle et sportive).