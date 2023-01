Mâchefers, impôts: le Conseil d’Etat flingue deux initiatives de l’UDC

Genève : Le Conseil d’Etat flingue deux initiatives de l’UDC

Le gouvernement s’oppose à l’imposition communale sur le seul lieu de résidence. Et il juge non conforme à la loi l’idée d’interdire les décharges de mâchefers.

Genève ne coupera pas aux mâchefers

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a partiellement invalidé une autre initiative de l’UDC, nommée «OUI au recyclage des déchets non biodégradables». Celle-ci souhaite introduire dans la Constitution l’interdiction d’implanter toute nouvelle décharge de mâchefers (les résidus des déchets issus de leur incinération) à Genève. L’exécutif a indiqué que cette volonté n’était pas conforme au droit fédéral, et «impossible à mettre en œuvre compte tenu de la pénurie en espace de stockage». Le gouvernement a par contre validé l’alinéa réclamant que, dans la mesure du possible, les mâchefers soient recyclés et valorisés – tout en constatant que les droits fédéral et cantonal intègrent déjà cette obligation.